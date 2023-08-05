شاب مصري يترأس مشروع التعليم النووي الروسي (ِشاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "للتعريف بأهمية دراسة التكنولوجيا النووية مينا سامي.. شاب مصري ترأس مشروع التعليم النووي الروسي".

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مشروع سفراء التعليم اللغوي الروسي

وأوضح التقرير أن المهندس المصري مينا سامي، ترأس مشروع سفراء التعليم اللغوي الروسي، بمشاركة 25 دولة حول العالم، والذي يستهدف تعريف الجمهور والطلاب على وجه التحديد بأهمية دراسة التكنولوجيا النووية الروسية.

ويتكون الفريق من 55 شخصا من 25 دولة من مختلف العالم، حيث يتولى المهندس مينا سامي ميدر سفراء التعليم النووي وصاحب الـ25 عاما وضع الخطة الكاملة لكيفية التعريف بالطاقة النووية واستخداماتها.

وذكر التقرير أن العقبة الأولى التي واجهت الطالب مينا في عام 2014 كانت بعد أن حصل على 92% في الثانوية العامة، ليطصدم بالتنسيق الذي أخرجه من المعادلة بشكل كبير، لذا، كان الاختيار أن يبدأ الدراسة في المجال الذي يحبه ولكن في إحدى الجامعات الخاصة دون الالتفات للعقبات والاحباطات حتى جاء عام 2018، وكانت الخطوة الأولى نحو الحلم.

دراسة البكالريوس في جامعة روسية

وأشار التقرير إلى أنه بعد قرار استكمال دراسة البكالريوس في جامعة روسية ونجح في الحصول على الدرجة العلمية المناسبة، ثم درس الماجستير، وتلقى التدريب في مفاعل الجامعة البحثي لمدة فصل دراسي كامل، وحصل على تدريب آخر في المفاعلات البحثية والعلاج بالإشعاع.

