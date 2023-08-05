تطوير مصايف المعلمين وتجديد نادى الشاطئ

نفذت نقابة المهن التعليمية، تطوير شامل لمصايف المعلمين فى عدد من المدن الشاطئية، خاصة الإسكندرية ورأس البر، بما يليق بأعضاء نقابة المهن التعليمية وتطوير المصايف من أبرز الملفات التى يوليها خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب اهتماماً بالغاً.

وفى إطار سعى النقابة لتقديم أماكن مصيفية تليق بالمعلمين وأسرهم فى مناطق قريبة من الشواطئ وبأسعار مميزة، قامت نقابة المعلمين، بتجديد وصيانة الوحدات المصيفية فى مصيف رأس البر، حيث تم تطوير 216 شقة بمصيف رأس البر وعمل الصيانة اللازمة لها من سباكة ونجارة وفرش وأثاث وصيانة للأجهزة الكهربائية.

وفى الإسكندرية عروس البحر المتوسط، توفر النقابة 77 شقة بواقع عمارتين، تم إجراء تجديد شامل وعمل الصيانة اللازمة لها، وتجديد شبكة الصرف الصحى، والكهرباء، وتجديد المفروشات والأثاث؛ قبيل انطلاق موسم الصيف.

وأشار خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إلى أن النقابة تقوم بتوزيع الوحدات المصيفية على جميع النقابات الفرعية، البالغ عددها 53 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، بحيث يكون التوزيع حسب عدد أعضاء كل فرعية، من أجل أن يستفيد أكبرعدد ممكن من المعلمين بالمصايف التى توفرها النقابة، كما أن هناك بعض النقابات الفرعية التى تمتلك مصايف خاصة بها، يستفيد منها أعضاؤها، وذلك بمطروح والغردقة والإسكندرية وغيرها من المدن الساحلية.

كما شهد نادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية تطويراً كبيراً خلال الفترة الماضية، بهدف خدمة المعلمين وأسرهم، حيث تم تطوير الكبائن وقاعات الأفراح وكافتيريا النادى، بجانب الملاهى ومنطقة ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى عمل شبكة صرف مياه حديثة لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء، ومعاجلة رطوبة البحر التى تؤثر على جدران النادى، كما تم تفعيل برنامج الحماية المدنية وتدريب العاملين بالنادى عليها لزيادة مستوى الأمان داخل النادى.

وقامت النقابة بعقد شراكات مع عدد من المستثمرين لتطوير لسان الشاطئ، والجيم الخاص بالنادى، وأيضاً لزيادة إيرادات النقابة، بما يسمح لها بالوفاء بإلتزاماتها تجاه أعضائها، فضلاً عن توفير نادى الشاطئ لـ 35 كابينة ما بين كبائن عادية للرحلات اليومية، وتتكون من دولاب ومروحة وسرير وترابيزة، وكبائن فندقية للرحلات الأسبوعية، وتتكون من سرير ثلاثة أدوار وتليفزيون وثلاجة وحمام وترابيزة.