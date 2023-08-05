الأرصاد: مصر مازالت تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة على معظم انحاء الجمهورية اليوم وغدا الأحد، بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ويعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فضلا عن حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

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ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى، أن مصر مازالت تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط وبالتالي تحمل بكميات كبيرة من بخار المياه الذي يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، مؤكدة استمرار تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي طوال شهر 8 في معظم الأيام.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة والمقاسة في الظل على القاهرة الكبرى المتوقعة تسجل 37 درجة مئوية، ولكن الإحساس بها سيصل لـ40 أو 41 درجة مئوية بسبب وجود نسب الرطوبة في الجو، حيث تنخفض درجات الحرارة الحرارة تدريجيا لتعود للمعدلات الطبيعية مع وجود نسب رطوبة في الجو بدءً من يوم الإثنين المقبل.

طقس اليوم سيكون شديد الحرارة

وتابعت: “طقس اليوم خلال فترة النهار سيكون شديد الحرارة على المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء فضلا عن شمال وجنوب الصعيد، بينما طقس حار رطب على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط”، لافتة إلى أنه خلال فترة الليل، سيستمر الشعور بارتفاع درجات الحرارة علاوة على ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على المناطق الجنوبية بسبب ارتفاع الحزام المداري لشمال السودان، لذلك تؤثر على المناطق الجنوبية في جمهورية مصر، موضحة: "الأمطار من الممكن تكون رعدية على حلايب وشلاتين وأسوان وأبوسمبل ومحافظة الوادي الجديد، والسحب الرعدية تؤدي إلى زيادة سرعات الرياح وبالتالي إثارة الرمال والأتربة على نفس المناطق"، مع استمرار سقوط الأمطار حتى غدا الأحد.