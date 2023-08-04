أمريكا تعلن موقفها من التدخل العسكري فى النيجر

حددت الخارجية الأميركية، موقفها من التدخل العسكري المحتمل الذي لوحت به منظمة إيكواس الإفريقية لفرض عودة النظام الدستوري في النيجر وإعادة الرئيس محمد بازوم للسلطة.

وحسب شبكة سكاي نيوز، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، إن الولايات المتحدة تتعاون مع المجتمع الدولي وقادة المنطقة، بما في ذلك مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس)، في الدعوة إلى عودة الرئيس المنتخب محمد بازوم وعائلته، واستعادة جميع وظائف الدولة للحكومة الشرعية المنتخبة ديمقراطيًا في النيجر.

وأضاف: "نثمّن القيادة القوية لقادة إيكواس في الدفاع عن النظام الدستوري في النيجر والإجراءات التي اتخذوها لاحترام إرادة الشعب النيجري، ونراقب الأحداث عن كثب ونتواصل بانتظام مع السفارة الأمريكية في نيامي".

واتهم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، فرنسا بالتخطيط للتدخل العسكري لإعادة بازوم، مع استمرار التوترات بالمنطقة في أعقاب الانقلاب.

وأمهلت إيكواس، المجلس العسكري في النيجر أسبوعا لإعادة السلطة إلى طبيعتها، محذرة من أنه إذا لم تتم إعادة بازوم فإنها ستتخذ كل الإجراءات لاستعادة النظام الدستوري الذي قد يشمل استخدام القوة.