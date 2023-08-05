رئيس جامعة كفرالشيخ يؤكد جاهزية معاملها لاستقبال طلاب الثانوية العامة

رئيس جامعة كفرالشيخ عبد الرزاق دسوقي

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ عبد الرزاق دسوقي ، أن معامل الجامعة مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى وذويهم، ومساعدتهم على تسجيل رغبات التنسيق، إذ انطلقت المرحلة الأولى صباح اليوم، وتستمر حتى مساء الأربعاء المقبل.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، بأنه توجد استعدادات كاملة لمساعدة طلاب الثانوية العامة، ويساعدهم أيضا طلاب في الجامعة من الفرق الأعلى.

وأشار «دسوقي» إلى أن الجامعة تعتبر حياة جديدة تتشكل بها شخصية الطالب ومستقبله لتأهيله لسوق العمل لبناء المجتمع ومساعدته وتعريفه بنظام الجامعة للالتزام به وتحقيق نتائج إيجابية خلال المراحل الجامعية الخاصة بهم.