السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتابع معدلات تنفيذ شاطئ قادرون لذوي الهمم

شاطئ قادرون لذوى
شاطئ قادرون لذوى الهمم بمدينة دمياط الجديدة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مراحل تنفيذ شاطىء " قادرون" لذوى الهمم، لسرعة الانتهاء منه.

وأوضح رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لحمام السباحة وأعمال البردورات الخاصة بالمشايات مع استمرار أعمال البنية التحتية والأسوار الخارجية ومناطق الخدمات وتنسيق الموقع وساحات انتظار المركبات، لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بأفضل صورة، مضيفاً أنه جارٍ التنسيق مع ممثلى الاتحاد المصرى للسباحة واتحاد الغوص والإنقاذ للبدء فى تنفيذ الممرات الآمنة داخل مياه البحر.

وفي ذات السياق، أشار المهندس محمد خلف الله، إلى أنه تم تنظيم الاحتفال باليوم الترفيهى الرياضي لذوى الهمم بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة، وذلك تحت إشراف مدير عام التنمية بجهاز المدينة ونقيب المهندسين بدمياط وبحضور أسر ومدربى الأبطال، وذلك تحت رعاية جهاز مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس أمناء المدينة، بالتعاون مع جمعية الرياضيين متحدى الإعاقة برئاسة الكابتن صبرى البرعى.

ووجه خلف الله، الإدارات المعنية بالجهاز بألا تدخر جهداً فى سبيل إسعاد ذوى الهمم وإدخال البهجة على نفوسهم، حيث تم تجهيز الأماكن المخصصة بالحديقة لاستقبالهم والاستمتاع بالمناطق الخضراء والأماكن المفتوحة مع توفير كافة وسائل الأمن والسلامة، وفى الختام تم توزيع الهدايا والميداليات على الأبطال بالمسرح المكشوف.

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