غياب رونالدو وتواجد نيفيز.. التشكيل المثالي للجولة الثالثة من البطولة العربية

شهدت التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة العربية غياب البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، رغم تسجيله هدف التأهل للعالمى لربع نهائي كأس الملك.

كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثالثة كالتالي:

في حراسة المرمى: صبري بن حسن ـ الصفاقسي التونسي.

في خط الدفاع: كوفي كرامي ـ الصفاقسي التونسي ، علاء غرام ـ الصفاقسي التونسي ، أحمد بامسعود ـ الاتحاد السعودي.

في خط الوسط: حسام تقا ـ الترجي التونسي، روبن نيفيز ـ الهلال السعودي، محمد بن علي ـ الترجي التونسي، إسلام بلخير ـ شباب بلوزداد الجزائري.

خط الهجوم: زكريا الوردي ـ الرجاء المغربي، صابر بوغرين ـ الترجي التونسي، سيف الدين بوهرة الوداد المغربي.