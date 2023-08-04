أبرزهم الهلال والاتحاد.. مواجهات نارية في ربع نهائي البطولة العربية غدًا

تنطلق منافسات الدور ربع النهائي في البطولة العربية، مساء غدا السبت 5 أغسطس الجاري، فيتنظر عشاق الساحرة المستديرة من متابعي الكرة العربية مواجهتين من العيار الثقيل.

فيلتقي فريقا السد القطري بنظيره الشرطة العراقي فى تمام الساعة السادسة مساء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في ربع نهائي البطولة العربية.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السعودي بقيادة البرتغالى نونو سانتوس مدرب النمور أمام نظيره الهلال السعودي تحت القيادة الفنية لـ خورخي خيسوس مدرب الزعيم فى المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) فى تمام الساعة التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان للاندية العربية

وتذاع مباريات كأس الملك سلمان للاندية الأبطال ( البطولة العربية )، بشكل حصري عبر شبكة قنوات SSCالمشفرة.