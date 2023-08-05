وقف استخدام مادتين دوائيتين بالمستحضرات البيطرية لخطورتهما على الإنسان

وافقت هيئة الدواء على وقف استخدام مادتين دوائيتين بالمستحضرات البيطرية الخاصة بالحيوانات الموجهة للاستهلاك البشري لخطورتهما على الإنسان، وفق روسيا اليوم.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، ممثلة في اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، موافقتها على توصية اللجنة العلمية المتخصصة للأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف بعدم استخدام المستحضرات البيطرية التي تحتوي على مادتي "Dimetridazole or Metronidazole" في تربية الحيوانات والطيور الموجهة للاستهلاك البشري.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن قرارها يسري على المستحضرات المسجلة أو تحت التسجيل أو المقدمة لإعادة التسجيل، حيث منحت الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع الخاصة بالمستحضرات المسجلة، كما أشارت توصيات اللجنة العلمية المذكورة التي خلصت إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات تسارعت خلال العصر الحالي بسبب الاستخدام العشوائي لمضادات الميكروبات لدى الإنسان والحيوانات والنباتات.

وبينت الهيئة أن المخاوف العالمية الحالية تتمحور حول إمكانية تطوير الميكروبات لآليات أكثر تعقيدا لمقاومة مضادات الميكروبات، ما قد يمكنها من ضمان بقائها على قيد الحياة، وجعل العقاقير غير فعالة في علاج الأمراض الخطيرة لدى البشر، كما أوضحت أن الصحة العالمية منعت في 2019 استخدام مضادات الميكروبات المستخدمة للعلاج البشري في علاج الحيوانات الموجهة للاستهلاك البشري، منها مادة "Metronidazole".

وأدرجت الوكالة الأوروبية لتقييم الأدوية "EMEA" مادة "Dimetridazole" ضمن العقاقير التي يمنع استخدامها على الحيوانات الموجهة للاستهلاك البشري، بسبب وجود متبقيات لهذه المركبات في أنسجة وأعضاء الحيوانات، ما يهدد البشر بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات.

ولفتت إلى أنه في حال استخدام العقاقير من مجموعة "Nitroimidazole" لفائدة الحيوانات غير الموجهة للاستهلاك البشري، فينبغي مراعاة عدم استخدامها أثناء فترة الحمل لما يمكن أن تسببه من تشوهات للأجنة، فضلا عن عدم استخدامها أثناء فترة الرضاعة، لما لها من تأثير مسرطن على الأنسجة، وفقا للصحة العالمية ومنظمة الأغذية والعقاقير.