أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع أحمد السقا (فيديو)

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، تفاصيل مسلسله الدرامي الجديد “جولة أخيرة” مع النجم أحمد السقا.

وأضاف أشرف عبد الباقي خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان، إن العمل يجمعه للمرة الأولى مع الفنان أحمد السقا في الدراما التليفزيونية،موضحا: "المسلسل يتكون من 9 حلقات واسمه النهائي جولة أخيرة.

السقا ووصفه بأبو الجدعنة والواجب

وعن شخصيته بالمسلسل، أوضح أشرف عبد الباقي: «هكون مدرب السقا، وهعلمه لعبة عنيفة اسمها «MMA» رياضة الفنون القتالية المختلطة، معربا عن سعادته بالعمل مع السقا ووصفه بأبو الجدعنة والواجب.

وأضاف أشرف عبد الباقي، أن أحمد السقا ظهر معه كضيف شرف في فيلمين هما على جنب يا أسطى ورشة جريئة.