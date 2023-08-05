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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع أحمد السقا (فيديو)

الفنان أشرف عبد الباقي
الفنان أشرف عبد الباقي

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، تفاصيل مسلسله الدرامي الجديد “جولة أخيرة” مع النجم أحمد السقا.

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أشرف عبد الباقي يقدم "مسرحية كلها غلط" في العريش بهذا الموعد

وأضاف أشرف عبد الباقي خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان، إن العمل يجمعه للمرة الأولى مع الفنان أحمد السقا في الدراما التليفزيونية،موضحا: "المسلسل يتكون من 9 حلقات واسمه النهائي جولة أخيرة.

السقا ووصفه بأبو الجدعنة والواجب

وعن شخصيته بالمسلسل، أوضح أشرف عبد الباقي: «هكون مدرب السقا، وهعلمه لعبة عنيفة اسمها «MMA» رياضة الفنون القتالية المختلطة، معربا عن سعادته بالعمل مع السقا ووصفه بأبو الجدعنة والواجب.

وأضاف أشرف عبد الباقي، أن أحمد السقا ظهر معه كضيف شرف في فيلمين هما على جنب يا أسطى ورشة جريئة.

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