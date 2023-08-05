يوسف عبد اللطيف :ندعم الدكتور عبد السند يمامة كمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

أعلن يوسف عبد اللطيف عضو حزب الوفد بمحافظة أسيوط دعمه لترشيح رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الجمهورية وأشار إلى أن غالبية الكتلة السياسية في محافظة أسيوط تؤيد انتخاب الدكتور عبدالسند يمامة

وأكد أن الوفديين الاصلاء وجميع من يعتز بوفديته لابد له أن يدعم مرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة.

يذكر وجّه أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذى للحزب ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات وسكرتيرى عموم اللجان ولجان المرأة والشباب، وجموع أعضاء الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية للحزب»، على تأييدهم الكاسح لقرار ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية أهم استحقاق انتخابى.

وكان 53 عضو هيئة عليا من إجمالى 59 عضوًا قد وقعوا على الموافقة على ترشح رئيس الوفد بجانب 26 رئيس لجنة عامة من إجمالى 27 لجنة، بالإضافة إلى سكرتيرى العموم بهذه اللجان، ولجان المرأة والشباب على مستوى الجمهورية.

وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة بياناً شكر فيه جميع الوفديين متعهدًا بخوض معركة قوية تليق به وبحزب الوفد، وواثقاً من محبة الشعب المصرى للوفد وتاريخه العريق.

وقال رئيس الوفد إنه يعكف حاليًا على كتابة برنامجه الانتخابى الذى يرتكز على محورين للإصلاح الاقتصادى وإصلاح التعليم، ومتضمناً رؤية الوفد السياسية والاجتماعية.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن البيت تم ترتيبه من الداخل، وأن القطار انطلق نحو المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابى الأهم فى مصر.

وأعلن رئيس الوفد عن عدد من الإجراءات قبل التقدم بأوراق ترشحه وفتح باب الترشح.

وتتضمن هذه الإجراءات البدء فى تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لكتابة البرنامج الانتخابى، وتشكيل الحملة الانتخابية المركزية بفروعها بكل محافظات مصر، وستكون لجان الوفد بالمحافظات هى النواة لهذه الحملة.

وأكد عبدالسند يمامة أن الوفديين هم البداية التى ينطلق من خلالها نحو كسب أصوات جميع المصريين فى انتخابات رئاسية يرى أنها ستكون نزيهة وشفافة والحكم فيها للصندوق.