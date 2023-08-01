ابنة سعيد صالح: قضيت طفولتي في أجواء البهجة والفرح

قالت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إنها لم تنسَ والدها رغم مرور 9 سنوات على وفاته، موضحةً: "أضحك وأمزح، فالمرح جزء كبير من شخصيتي، كما أنني لا أحب النكد، وعندما ولدت لم أعش في أجواء النكد، كنت أعيش أجواء من البهجة في البيت والمسرح بسبب والدي".

وأضافت هند صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "كنت أتخيل أن أجواء البهجة هي الحالة الطبيعية للناس بسبب تربيتي على يد أبي، فقد رباني على البساطة، وحاولت أن أشبهه".

وحول علاقة أسرة الفنان الراحل بالفنان الكبير عادل إمام، قالت: "هناك صلة ود قبل وفاة والدي وبعد وفاته بسبب ودون سبب، وإن لم تكن هناك صلة فأنا صديقة لزوجة رامي منذ أن كنا في الحضانة، وكان والدي وعادل إمام أكثر من أصدقاء، وهناك ود أسري، والعلاقة بيننا قائمة ومستمرة، وأولادي وأحفاد عادل إمام في المدرسة يتعلمان ذاتها".

وواصلت: "ذات يوم، اتصلت بي زوجة رامي إمام وأخبرتني بأن عادل إمام يريد التحدث معي، هذه المكالمة أثرت في، فقد كنت بمفردي في المنزل وأبكي بسبب تذكر والدي وحاجتي إليه، وبالتالي فقد أسعدتني هذه المكالمة كثيرا، عادل إمام بالنسبة لي مرتبط بسعيد صالح على المستوى الشخصي، وعندما سمعت صوته عادت بي الذاكرة إلى أيام أحبها".

وأكدت: "قالي وحشتيني ومش بتيجيبي عيالك وتيجي ليه وماما عاملة ايه، كلام عادي جدا، ولما قفلت معاه، ياسمين اتصلت بيّ وقالت لي كان بيقولنا سعيد واحشني، فقالت له استنى هجيبلك بنته على التليفون .. عادل إمام بالنسبة لي بابا".

