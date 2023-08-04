تنسيق الجامعات 2023| رابط التقديم في جامعة العلمين الدولية

أعلنت جامعة العلمين الدولية رابط التقديم الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة للتقديم للعام الدراسي 2023-2024.

وفتحت جامعة العلمين الدولية باب التقديم للعام الدراسي 2023-2024 منذ 9 مايو 2023 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات معادلة أجنبية وعربية.

نبذة عن جامعة العلمين الدولية

جامعة العلمين الدولية هي جامعة أهلية مصرية غير ربحية، تقع في مدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح شمال مصر. أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 435 لسنة 2020 واُفتتحت سنة 2020.

و تقع جامعة العلمين الدولية على مساحة 150 فدانا تقريباً، وتضم مكتبة مركزية ومسرحًا خارجيًا ومنطقة رياضية وترفيهية ومستشفى جامعي ومستشفى اسنان ومبنى إدارة الجامعة و 10 مباني للكليات و 4 أبراج سكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، فضلاً عن 9 عمارات سكنية اضافية خارج الحرم الجامعي بحي الإسكان المتميز.

رابط التقديم في جامعة العلمين الدولية

ودعت جامعة العلمين الطلاب خريجى مرحلة التعليم الثانوى لعامى 2022 و2023 للتقدم للدراسة بمجالاتها وبرامجها المتميزة والمتنوعة: الصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، والأعمال، وعلوم الحاسب، وهندسة الحاسب، الفنون والتصميم، والصحة العامة والعلوم الأساسية المتقدمة.

وبحسب المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، يتم التقديم للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 مباشرة لموقع الجامعة.

وللتقديم في برامج جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي 2023-2024 بشكل مباشر إلكترونيًا اضغط هنا.



المصروفات الدراسية في جامعة العلمين الدولية 2023