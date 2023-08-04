"صفاء مرزوق" عميدا لطب أسنان جامعة أسيوط

أصدر رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي قرارًا بتكليف الدكتور صفاء مرزوق تهامي بمنصب عميد كلية طب الأسنان لمدة عام.

وشكر رئيس جامعة أسيوط الدكتور مرزوق العميد السابق على جهوده المخلصة وعمله الدؤوب خلال فترة إعارته بدوام جزئي إلى جامعة أسيوط للإشراف على كلية طب الأسنان خلال السنوات الثلاث الماضية.



ودعا الدكتور المنشاوي العميد الجديد إلى تطوير دورات لمواكبة أحدث الاكتشافات العلمية في مجالات تقويم الأسنان وطب الأسنان التجميلي وعلاج قناة الجذر والجراحة الحديثة للوجه والفكين واللثة.



وأكد الدكتور المنشاوي على أهمية الاهتمام بالطلاب الأجانب وتوفير كافة وسائل الدعم والتشجيع والمساعدة لهم نظرًا لأنهم يمثلون قوة ناعمة لمصر خاصة في ظل رغبة العديد من الطلاب الدوليين في الدراسة بكلية طب الأسنان بجامعة أسيوط.



يُذكر أن الدكتورة صفاء مرزوق تهامي حاصلة على درجة البكالوريوس في طب الفم والأسنان من جامعة الإسكندرية عام 1997 وحصلت على درجة الماجستير عام 2005 ودكتوراه في جراحة أمراض الفم والأسنان من جامعة المنيا عام 2010 وتولت منصب مدير وحدة الجودة والاعتماد بالكلية من عام 2018 إلى 2021 ثم تولت منصب رئيس قسم أمراض الفم والأسنان بكلية طب الأسنان بجامعة أسيوط.