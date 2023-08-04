مستشفيات أسيوط تشارك في مبادرة " 100 يوم صحة "

خصصت مديرية الصحة في محافظة أسيوط يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية مجانية في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة بمستشفيات ديروط المركزي والقوصية المركزي ومنفلوط المركزي والصحة الإنجابية.



يأتي ذلك في إطار توفير كافة الخدمات الطبية للمرضى والمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط وبناءً على تعليمات وزير الصحة والسكان وتوجيهات محافظ أسيوط بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين من أبناء أسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات.



كما أجرت مستشفى ديروط المركزي اليوم الجمعة 9 حالات عمليات جراحية مجانية تنوعت بين 3 حالات نساء وتوليد و 4 حالات جراحة عامة و 2 حالة أنف وأذن - وقام بإجراء تلك العمليات الفريق الطبي المكون من دكتور رمضان أحمد مدير المستشفى ودكتور محمد فوزي أحمد ودكتور ناجح مغني نادي ودكتور أحمد رأفت غانم بقسم الجراحة ودكتور أحمد علي حسين ودكتور أحمد محمد عبد المعتمد بقسم النساء والتوليد ودكتورة دعاء هاني ودكتورة رانيا ثروت بقسم الأنف والأذن والحنجرة ودكتور محمد عبد التواب عبد الحميد ودكتور جون حسني أطباء التخدير بالمستشفى.



وفي هذا الصدد أجرى مستشفى أسيوط العام اليوم 5 عمليات بوحدة قسطرة القلب بالمستشفى برئاسة الدكتور علي جابر رئيس وحدة قسطرة القلب بمستشفى أسيوط العام.

كما أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة في المحافظة استمرار تشغيل العمليات في المستشفيات يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة.



ووجه وكيل الوزارة بحسن استقبال المترددين على المستشفيات وبذل كل الجهد لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية وقدم الشكر والتقدير للطاقم الطبي وإدارة مستشفتى أسيوط العام وديروط المركزي على الجهود المبذولة في خدمة المرضى وأشار إلى متابعة نسبة ومعدل التردد اليومي على الاستقبال والطوارئ

اطباء مستشفى ديروط

اطباء مستشفي ديروط المركزي