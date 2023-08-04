غدًا حياة كريمة تطلق ملتقى للتوظيف بالشرقية

بمشاركة 50 شركة

تطلق غدًا السبت، مؤسسة حياة كريمة، ملتقي التوظيف، وذلك على مدار يومى 5 و6 أغسطس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للمواطن، وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق .

يأتى ملتقى التوظيف بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية، وبالاشتراك مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وبمشاركة 50 شركة لتوفير فرص عمل لأبناء الشرقية .



كانت مؤسسة حياة كريمة، قد عقدت تدريب لمدة 3 أيام فى الفترة من 1 إلى 3 أغسطس الجارى، لتعليم الشباب المتقدمين لشغل الوظائف على كيفية إجراء السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية .



واستهدفت مؤسسة حياة كريمة تدريب الشباب فى اليوم الأول على مهارات word وPowerPoint، واليوم الثانى على كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلة الشخصية للعمل، فضلا عن التدريب على الثقة بالنفس وإدارة الوقت فى اليوم الثالث لفعاليات التدريب، بنظام فترتين يوميا تبدأ من 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، وأخرى تبدأ من 4 وحتى 8 مساءًا.