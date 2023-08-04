الشباب والرياضة تواصل تنفيذ سلسلة جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسي

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للأنشطة الجامعية - إدارة قادرون باختلاف، تنفيذ سلسلة جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز التخاطب علي مستوي المحافظات، والتي تم تجهيزها ضمن برنامج "جسور الأمل"، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية.

شملت السلسلة مركز شباب نجع الخطباء، بمحافظةالأقصر، من خلال تقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم من خلال تقديم جلسات تخاطب وتكامل حسي و تقييمات نفسية من قبل مختصين لذوى القدرات والهمم بالإضافة إلي برامج توعية للأسرة لكيفية التعامل مع أطفالهم، بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية والانفعالية للأطفال وعلاج عيوب النطق والكلام التأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي.

وتقدم الخدمات مجانًا، أما مواعيد العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

