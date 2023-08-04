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الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ سلسلة جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسي

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للأنشطة الجامعية - إدارة قادرون باختلاف، تنفيذ سلسلة جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز التخاطب علي مستوي المحافظات، والتي تم تجهيزها ضمن برنامج "جسور الأمل"، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية.

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الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "حرفتك .. مهنتك" في البحر الأحمر

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الشباب والرياضة تنفذ تدريبات "طوَّر وغيَّر" من أجل التوظيف بالشرقية وقنا

 شملت السلسلة مركز شباب نجع الخطباء، بمحافظةالأقصر، من خلال تقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم من خلال تقديم جلسات تخاطب وتكامل حسي و تقييمات نفسية من قبل مختصين لذوى القدرات والهمم  بالإضافة إلي برامج توعية للأسرة لكيفية التعامل مع أطفالهم، بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية والانفعالية للأطفال وعلاج عيوب النطق والكلام التأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي.

وتقدم الخدمات مجانًا، أما مواعيد العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
 