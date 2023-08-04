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الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ المشروع القومي "قيم وحياة"

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -  الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية- إدارة التطوع ، فعاليات اليوم الأول من الورشة التدريبية الأولى الخاصة ببناء قدرات النشء داخل مدارس وبدائل المدارس ، بمشاركة ٢٠ ناشىء وشاب ، بمركز شباب بورفؤاد ، بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من المشروع القومي  " قيم وحياة " .

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الشباب والرياضة تواصل تنفيذ سلسلة جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسي

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الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "حرفتك .. مهنتك" في البحر الأحمر

وتضمنت فعاليات اليوم التعارف بين المشاركين، ووضع قواعد العمل ، بالإضافة إلى تنفيذ جلسات تدريبية عن قيم ( السعادة - الاحترام - البساطة - الصدق - المحبة) .

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع مؤسستي " مصر الخير " و" أجيال مصر " لتنمية الشباب والنشء ، انطلاقا من سعي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة لتأهيل وتدريب شباب المتطوعين من الجنسين، من أعضاء أندية التطوع ، بالإضافة إلي تنفيذ الحملات التوعوية التطوعية.

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