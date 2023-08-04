الشباب والرياضة تواصل تنفيذ المشروع القومي "قيم وحياة"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية- إدارة التطوع ، فعاليات اليوم الأول من الورشة التدريبية الأولى الخاصة ببناء قدرات النشء داخل مدارس وبدائل المدارس ، بمشاركة ٢٠ ناشىء وشاب ، بمركز شباب بورفؤاد ، بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من المشروع القومي " قيم وحياة " .

وتضمنت فعاليات اليوم التعارف بين المشاركين، ووضع قواعد العمل ، بالإضافة إلى تنفيذ جلسات تدريبية عن قيم ( السعادة - الاحترام - البساطة - الصدق - المحبة) .

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع مؤسستي " مصر الخير " و" أجيال مصر " لتنمية الشباب والنشء ، انطلاقا من سعي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة لتأهيل وتدريب شباب المتطوعين من الجنسين، من أعضاء أندية التطوع ، بالإضافة إلي تنفيذ الحملات التوعوية التطوعية.