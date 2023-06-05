شيرين عبدالوهاب مشروع "صوت مصر" فشل في اللحظة الأخيرة

كشف حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، عن المساعدة التي قدمها للفنانة شيرين عبدالوهاب لتكون صوت مصر الأول، موضحًا أنه حاول مساعدة شيرين في إقامة حفلات في مصر، كل شهر كي تصبح صوت البلاد مثلما كانت تفعل أم كلثوم.

شيرين عبدالوهاب “صوت مصر” فشل

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :"ونحكي القصة من أربعة اعوام دعتني بنتي شيرين علي طاجن عكاوي من صنع يديها يسلم يديها ونحن مع بعض طاقم عملها ومعهم حسام فقلت لها انتي انعم الله عليكي بالشهرة والمال والقبول والبنات وحب الناس".

وأشار إلى أنها ينقصها شئ واحد فقط، وأنها حصلت على الشهرة الكبيرة والأموال وحب الجمهور لها، موضحة أنها تحدث معها على أنها تفتقد المجد مثل العظيمة أم كلثوم، متابعًا: "كان يستقبلها الملوك والرؤساء لانها كانت سفيرة بلدها كانت تعمل حفلة كل شهر يأتي لها ابناء الوطن العربي كانت تعلي بلدها وتنشط السياحة وتدر دخل للبلد".

صورة من منشور حسين حبيب

وأوضح أنه سألها حال وجود استعداد منها أن تكون "صوت مصر"، مشددًا على أن شيرين عبدالوهاب وافقت ورتب لها الكثير من الأمور، متابعًا: "تاني يوم اتصلت بالدكتور مجدي صابر مدير الأوبرا الذي تحمس للمشروع وهو عمل مجموعة حفلات في مصر في الأوبرا والأهرامات والأقصر والقلعه لشيرين".

شيرين عبدالوهاب

وعقب: "بعدها خطط لحفلات ليها مع كبار مطربي ومطربات مصر بالتعاون مع وزاره الثقافة والسياحة ومصر للطيران وكبار منظمي الحفلات في مصر والعالم العربي وأوروبا واخدنا ميعاد وأخبرت شيرين بذلك وفرحت جدا إلا أنه بعد ساعتين أخبرتني أن طاقم العمل معها خططوا لعمل آخر وأنها بتعتذر".

وطلبت الفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح بنش مارك بالمملكة العربية السعودية، خلال الحفل الذي تنظمه شركة روتانا للإنتاج الفني والموسيقي الغناء لمصر.

ووجهت شيرين عبدالوهاب فرقتها الموسيقية لتجهز لحن أغنية خاصة بمصر، قائلة: ما تقسّلمنا حاجة كدا عشان نغني لمصر حبيبة قلبي.

وشهد الحفل حضورًا جمهوريًا كامل العدد، فيما ظهرت شيرين عبدالوهاب سعيدة أثناء غنائها أغنيتها الشهيرة مشربتش من نيلها، وتفاعلت مع الجمهور بقفزها على خشبة المسرح أكثر من مرة لتعبر عن فرحتها الشديدة بـ الغناء لمصر.