خناقة على "صوت مصر"| حقيقة خلاف شيرين وأنغام ومدير أعمال يكشف المستور

تسببت المطربة شيرين عبدالوهاب في حالة من الجدل، بسبب تصريحاتها في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي"، والتي جعلتها تتصدر محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا عندما سألها المذيع عن "من صوت مصر؟؟" لترد الفنانه بأنها الوحيدة التي تستحق اللقب.

شيرين وأنغام

خلاف بين أنغام وشيرين عن "صوت مصر":

تسببت إجابة شيرين عبدالوهاب في غضب جمهور أنغام، وشنوا هجومًا حادًا عليها، معلنين أن أنغام هي الأحق بهذا اللقب.

وقال آحد المتابعين : "من بداياتها أضافت بصمتها الخاصة للفن، الفنانة اللي الوطن العربي كله يفتخر فيها، أعظم ما أنجبت مصر صاحبة الفن الراقي والمُميز والتاريخ العظيم والمُشرف فنانة مختلفة وراقية وواثقة من كل شيء تسويه ودايمًا تسعى أنها تقدم الأفضل".

وأضاف آخر: "شهادة كبار ملحني و شعراء و فناني الوطن العربي الذين رسموا خارطة الفن الحديث و تقديرهم لصوت مصر أنغام".

تفاعلت أنغام مع جمهورها والحملة التي قاموا بها على السوشيال ميديا، ضد شيرين عبدالوهاب وشاركت بعض التغريدات الداعمة لها، دون التعليق عليها.

حقيقة وجود خلاف بين أنغام وشيرين:

بعد تداول شائعات عن وجود خلاف وقع بين شيرين وأنغام، وتعطيل شيرين حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، الحقيقة.

علق إيهاب صالح عن الأخبار المتداولة، وذلك خلال تويتة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلًا : "مهم لكل جمهور شيرين وأنغام، شايف بقالي كذا يوم كلام كتير رايح جاي في قصة الألقاب مين صوت مصر و معركة كلامية داخلة في منطقة مش لطيفة خالص".

أضاف : "أنا الحمد لله علي علاقة قوية ب النجمتين بقالي آكتر من ١٥ سنة و كل الوسط يعرف ده كويس جدًّا، شيرين بتحب أنغام و بتحترمها من زمان و أنغام طبعا بتبادلها نفس الإحساس".

وتابع حديثة : "كل الكلام و الإشاعات العجيبة إن أنغام ورا مشاكل حسابات شيرين علي السوشيال ميديا ده كلام ملوش أي صحة من الأساس و أنا في المطبخ و عارف كويس جدًّا إيه سبب المشكلة".

وأنهى كلامه : "من حق جمهور كل نجمة يغير و يحب نجمته و يدافع عنها بس طبعًا من غير غلط و تجريح عشان إحنا أرقي من كدة خلاصة الكلام شيرين و أنغام دول أصوات مصر و قيمة كبيرة عندنا وفي الوطن العربي، استهدوا بالله كدة".