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الجمعة 04 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حكم دولي: ركلة جزاء الأهلي أمام المصري غير صحيحة

فاز الأهلي على المصري
فاز الأهلي على المصري بهدفين مقابل هدف

فجر عادل عقل، الحكم الدولي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بعدما جذب إلياس الجلاصي، موضحا أن ضربة الجزاء غير صحيحة؛ لأن حسين الشحات ارتكب خطأ ضد الجلاصي قبل جذبه.

وأضاف أن “حسين الشحات أمسك بيد إلياس الجلاصي قبل جذبه وعدم استدعاء الفار لحكم المباراة خطأ من حكام الفار”، مشيرا إلى أن الهدف الذي أحرزه النادي المصري في الدقيقة 89 كان تسللا وقرار الحكم صحيح بعدم احتسابه.

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ولفت إلى أن التحكيم المصري نزيه وناجح للغاية في إفريقيا والوطن العربي، والأخطاء التحكيمية واردة في جميع المباريات على مستوى العالم، ولن تنتهي أخطاء التحكيم، منوهًا إلى أن البطولة العربية شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية وقد تقصي بفرق وتساعد فرقا أخرى للوصول إلى منصات التتويج.

وأشاد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، بلجنة الحكام والتحكيم المصري، لافتًا إلى أن الأخطاء التحكيمية واردة في جميع المباريات على مستوى العالم، ولن تنتهي أخطاء التحكيم.

وقرر نادي المصري البورسعيدي في بيان رسمي التقدم باحتجاج على حكم مباراة الاهلي في بطولة كأس مصر.

ونجح فريق الكروي الأول بالنادي الاهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف كأس مصر.

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