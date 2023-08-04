انفجار مرفأ بيروت حققَّ لإسرائيل حلمها الكبير في احتكار الخطوط البحرية (فيديو)

تقدم عمر المعربوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، بخالص التعازي لأهالي ضحايا حادث مرفأ بيروت، كما تقدم بالدعاء للمصابين بسرعة التعافي، موضحًّا أن حادث مرفأ بيروت مأساة لم يكن لها مثيل في القرن العشرين بالكامل.

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي عمر المعربوني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يتم الوصول حتى الآن إلى نتائج حقيقية في التحقيق، وهناك قصور في المجال التقني والقضائي تجاه هذا الحادث، وبالرغم من توافد خبراء من الخارج للتحقيق في الحادث إلا أنه لم يتم التوصل إلى الحقيقة في الأمر، وهذا الغياب في الحقائق نتيجة حتمية للانقسام داخل لبنان واستغلال الدول الخارجية لهذا الانقسام لتحقيق الأهداف الشخصية.

أشار إلى أن الانفجار الذي حدث كان عن طريق المتفجرات النووية وليس نترات الأمونيا كما يدعي البعض، إذْ هذه المادة لا يمكن تفجيرها دون وجود متفجرات أخرى بجانبها، وجميع الفرق الخارجية الفرنسية منها والأمريكية لم تقل بشكل مباشر وجود أي متفجرات داخل المرفأ.

تابع: "الاحتلال الإسرائيلي من أكبر المستفيدين في انفجار مرفأ بيروت بصورة كبيرة، إذْ كانت تريد إسرائيل ربط مرفأ حيفا بمرفأ بيروت من أجل الوصول إلى الخليج، وبالتالي هذا الحادث مهَّدَ الطريق لإسرائيل كثيرًا".