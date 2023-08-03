لبنان يُقرر زيارة أسعار الاتصالات الأرضية والإنترنت

قرر "مجلس الوزراء اللبناني"، زيادة رسوم الاتصالات الأرضية والإنترنت، كما قرر المجلس تكليف وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، خلال مهلة شهر بإجراء كل ما يلزم لشراء كمية القمح المُنتجة محليًا سواء من خلال الآلية المُتفق عليها مع البنك الدولي لاستيراد القمح من الخارج أو وفقًا لأية آلية أخرى، وفوض مجلس الوزراء وزير الاقتصاد بالاتفاق على الآلية مع البنك المذكور، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء، سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي، القاضي عباس الحلبي، والإعلام زياد مكاري، والشباب الرياضة جورج كلاس، والمهجرين عصام شرف الدين، والمالية يوسف خليل، والدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، والصحة فراس الأبيض، والصناعة جورج بوشكيان، والزراعة عباس الحاج حسن، والاتصالات جوني القرم، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، والاقتصاد والتجارة أمين سلام، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والعمل مصطفى بيرم.

مصرف لبنان:

وطلب ميقاتي من وزير المالية إجراء الاتصالات اللازمة من أجل اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل عمل حاكمية مصرف لبنان وإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب إقراره في أسرع وقت وأن يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعًا.

كما قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بناءً على طلب وزير التربية، عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة، وأيضًا الجامعة اللبنانية.

وخلال الجلسة، تسلم ميقاتي من وزير المالية تقارير شركة "أوليفر وايمان" وشركة" KPMG " المعينين من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي لحسابات مصرف لبنان، وطلب ميقاتي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع نسخ عن التقارير على السادة الوزراء.

واستكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة.