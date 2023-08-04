لقي عامل مصرعه، في إحدى التجمعات السكنية "تحت الإنشاء" بمدينة العبور، بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، جراء اصطدام سيارة نقل تانك مياه به أثناء رجوعها للخلف بدائرة قسم شرطة العبور، جرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

سيارة نقل تنهي حياة عامل بالعبور:

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العبور التخصصي باستقبال جثة عامل لقى مصرعه إثر إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبيَّن مصرع "جابر ع ج"، 34 سنة، عامل سيراميك، ومقيم ببني سويف، أثناء قيامه بالعمل بإحدى التجمعات السكنية الجديدة "تحت الإنشاء"، وقيام قائد سيارة بالرجوع للخلف اصطدم به عن طريق الخطأ، ما تسبب في إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرَّحتْ بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

استمرارًا لنزيف الأسفلت، دفعت أسرة حياتها بين وفاة وإصابة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص في الطريق الأوسطي بناحية نزلة المنير بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية أسفر عن مصرع شخصين، فيما أصيب 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل وبلبيس المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بناحية نزلة المنير بمركز مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا ومصرع شخصين.

تبين من التحريات الأولية أن جميع المصابين والمتوفين من أسرة واحدة من شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 11 من المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي و2 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرَّحتْ بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.