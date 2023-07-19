كلب ضال يعرض حياة سائح للخطر بمنطقة أثرية

أصيب سائح إنجليزي، إثر اصابته بعقرة كلب في المنطقة الأثرية بالهرم بمحافظة الجيزة، ونقلت المصاب إلى المستشفى وتولت النيابة العامة.

عقره كلب .. إصابة سائح بالمنطقة الأثرية بالهرم

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من الخدمات المعنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، مفادها إصابة سائح يحمل الجنسية البريطانية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الامنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين إصابة “جوشا ديفيد “ بادعاء عقر كلب ”ضال ”، وتم نقله لمستشفي الهرم لتلقي العلاج،ويقوم رجال المباحث بعمل تحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

الإعدام لسائق و7 سنوات لشقيقه لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بالقناطر الخيرية

كما عاقبت الدائرة السابعة، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمحاكمة 3 أشقاء بالإعدام شنقا لسائق والسجن المشدد لمدة 7 سنوات لشقيقه ميكانيكى وبراءة المتهم الثالث في اتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه، لخلافات بينهم بالقناطر الخيرية.

وتضمن أمر إحالة في القضية رقم 17275 لسنة 2022جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3850 لسنة 2022كلي جنوب بنها، أنه فى يوم 9/ 7 / 2022، قام 3 أشقاء وهم: " ناجي م.إ " وشهرته " دقدق " 26 سنة سائق ونش، " مروان م.إ" 19سنة ميكانيكي، " أدهم م.إ"، وجميعهم مقيمين شارع المرور بقرية شلقان بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتلوا عمدًا المجني عليه " محمد شعبان محمد عبد الرحمن" عن سبق إصرار وترصد إثر خلاف سابق فيما بين المتهم الأول و" دسوقي شعبان محمد" شقيق المحنى عليه، إذ نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبينوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه فأعدوا له سلاحا ناريًا - فرد خرطوش وذخيرته وسلاحا أبيضًا.

وأضاف أمر الإحالة، ان المتهمين توجهوا لمسكنه لإتيان فعلتهم المشئومة فلم يجدوه به فتتبعوا هم الثلاثة بمحل أيقنوا مروره هو وعشيرته به وما أن لاح لهم المجني عليه المار بيانه حتى أطلق المتهم الأول صوبة عيارًا ناريًا من فرد الخرطوش سالف الذكر قاصدًا من ذلك ارهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق أودت بحياته إبان تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه أحمد شعبان محمد عبد الرحم عن سبق إصرار وترصد إذ وبفراغ المتهم الأول من فعلته محل الاتهام الأول وإبان تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من ازره أطلق هو صوبه عيارًا ناريًا من ذات السلاح الناري المشار إليه بالاتهام الأول قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الخاص به المرفق بالأوراق إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو دراكة المجني عليه لما أصابه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.