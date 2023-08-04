تظهر في الوجه.. أعراض جديدة لسرطان الرئة وأطباء يحذرون من تجاهلها

حذَّر الأطباءُ من أن تورم الوجه قد يكون علامة رئيسية على الإصابة بسرطان الرئة، وقد يحدث عندما يمارس الورم ضغطًا على الوريد الأجوف العلوي الذي يربط الرأس بالقلب، وتجعل الجدران الرقيقة لهذا الوريد الحيوي عُرضة للضغط.

اكتشاف عرض جديد لسرطان الرئة:

وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، يشير الأطباء إلى إن معظم حالات انسداد الوريد الأجوف العلوي ناتجة عن سرطان الرئة، فقد يضغط السرطان مباشرة على SVC، أو قد ينتشر إلى الغدد الليمفاوية القريبة، والتي تصبح منتفخة.

اكتشاف عرض جديد لسرطان الرئة

هناك أسباب أخرى محتملة وسرطانات أخرى تصيب الغدد الليمفاوية في الصدر، وتشمل هذه الأورامَ اللمفاوية وسرطانَ الخصية والثدي والأمعاء والمريء، فتتشكل جلطة دموية في الوريد وتعوق تدفق الدم، قد يحدث هذا إذا كان لديك خط مركزي في الوريد لإعطائك علاجًا كيميائيًّا "مثلًا".

وبالإضافة إلى تورم الوجه، قد يعاني الأفراد أيضًا من تورم في الرقبة والذراعين وأعلى الصدر بسبب ضغط الوريد، وقد تشمل الأعراض المصاحبة الأخرى ضيق التنفس، أو الصداع، أو تغيرات في البصر، أو ظهور أوردة زرقاء على الصدر، أو الدوخة.

في الوقت ذاته، يسلط موقع NHS الضوء على أن سرطان الرئة نادر الحدوث لدى من تقل أعمارهم عن 40 عامًا، ويؤثر في الغالب على كبار السن، وفي حين أن غير المدخنين قد يصابوا بسرطان الرئة، فإن التدخين هو السبب الرئيسي، إذْ يمثلُ أكثر من 70% من الحالات، ويسهم الاستنشاق المنتظم للمواد السامة المختلفة من خلال التدخين في زيادة المخاطر.

أما بالنسبة للمدخنين، فالإقلاع عن هذه العادة خطوة حاسمة في تقليل فرص الإصابة بسرطان الرئة.