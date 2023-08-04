العربية اتفرمت.. تفاصيل مصرع أسرة في حادث طريق مصر- إسكندرية

شهد طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، اليوم الجمعة، وقوع حادث سير مروع، أسفر عن مصرع أب وابنتيه وإصابة آخرين، تم نقلهم الي المستشفي لإسعافهم وتلقي العلاج.

تلقت النجدة بلاغًا بوقوع حادث سير آليم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية لمكان الحادث، وتبيَّن وقوع حادة بين سيارة ملاكي وآخرى، أدت الواقعة إلى وفاة أسرة كاملة داخل السيارة (أب وبنتيه) وإصابة ٤ آخرين، نقلتهم سيارة الاسعاف إلي مستشفي العامرية بالإسكندرية.



رفعت الأجهزة الأمنية آثار الحادث وإعادة الطريق وسحب الكثافات المرورية التي تسبب فيها الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مروعةً للحادث، مطالبين بالتعرف والتواصل إلى أسر ضحايا الحادث، وسط حالة من الحزن والحسرة على الضحايا، والدعاء للمتوفين.