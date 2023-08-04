وفاة عامل في حادث سير بزراعي سوهاج الغربي

شهد الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة بخارية نتج عنه وفاة عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة قسم أول سوهاج كان يقود الدراجة البخارية وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي.



تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الغربي / دائرة المركز .



إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "عبد المجيد . ع . ع . م" 29 سنة سائق ومقيم دائرة مركز البلينا إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافه واصطدامه بدراجة بخارية قيادة "محمود . م . ع . ع" 38 سنة عامل ومقيم / دائرة قسم أول سوهاج .



نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي .

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى "علي . م . ع . ع" 50 سنة موظف– ومقيم / دائرة قسم أول سوهاج قررا بمضمون ما جاء حص وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .