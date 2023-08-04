ميدو جابر .. المصرى ثان صفقات المصرى الرسمية

بعد التعاقد مع محمد الشامى

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع ميدو جابر لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لثلاثة مواسم بعد التنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة علي ماهر، والحصول على الإستغناء الخاص باللاعب البالغ من العمر 30 عامًا ويشغل مركز الجناحين الأيمن والأيسر وسبق له اللعب بناشئين أندية المقاولون والسكة الحديد قبل أن ينتقل لصفوف الألومنيوم ومنه لمصر المقاصة والأهلي قبل أن ينضم لفريق سيراميكا كليوباترا قبل موسمين.

وكانت إدارة المصرى قد تعاقدت رسميا مع محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم، واللاعب يبلغ من العمر 27 سنة وكان أحد ناشئي فريق انبي وسبق له اللعب في صفوف المصري على سبيل الإعارة موسم 2016/2017 ونجح مع زملائه في الوصول بالنسور الخضر للدور النهائي لكأس مصر قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ومنه للإسماعيلي قبل أن ينضم لصفوف القلعة الخضراء فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.