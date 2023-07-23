4 أسباب رئيسية وراء آلم الظهر.. التهاب المفاصل أبرزها

يعد آلم الظهر أحد أكثر الأسباب شيوعًا وراء طلب الناس المساعدة الطبية أو التغيب عن العمل ، وآلام الظهر هي سبب رئيسي للإعاقة في جميع أنحاء العالم.

لحسن الحظ ، يمكن أن تساعد التدابير في منع أو تخفيف معظم نوبات آلام الظهر ، خاصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا إذا فشلت الوقاية ، فإن العلاج المنزلي البسيط واستخدام الجسم بشكل صحيح غالبًا سيشفي الظهر في غضون أسابيع قليلة نادرًا ما تكون هناك حاجة لعملية جراحية لعلاج آلام الظهر.

أعراض آلام الظهر

يمكن أن تتراوح آلام الظهر من آلام العضلات إلى الإحساس بالحرق أو الطعن. أيضا ، يمكن أن ينتشر الألم إلى أسفل الساق. الانحناء أو الالتواء أو الرفع أو الوقوف أو المشي يمكن أن يزيد الأمر سوءًا.

أسباب آلام الظهر

إجهاد العضلات أو الأربطة

يمكن أن يؤدي رفع الأثقال المتكرر أو الحركة المفاجئة إلى إجهاد عضلات الظهر والأربطة الشوكية. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالة بدنية سيئة ، يمكن أن يؤدي الضغط المستمر على الظهر إلى تقلصات عضلية مؤلمة.

انتفاخ أو تمزق الأقراص

تعمل الأقراص كوسائد بين العظام في العمود الفقري. يمكن أن تنتفخ المادة اللينة داخل القرص أو تتمزق وتضغط على العصب. ومع ذلك ، قد لا يتسبب القرص المنتفخ أو المتمزق في آلام الظهر. غالبًا ما يتم العثور على مرض القرص في الأشعة السينية للعمود الفقري أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي لسبب آخر.

التهاب المفاصل.

يمكن أن يؤثر الفصال العظمي على أسفل الظهر في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل في العمود الفقري إلى تضييق المساحة حول الحبل الشوكي ، وهي حالة تسمى تضيق العمود الفقري.

هشاشة العظام.

يمكن أن تتطور فقرات العمود الفقري إلى كسور مؤلمة إذا أصبحت العظام مسامية وهشة.