تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامج تدريبي مجاني لطلاب زراعة عين شمس

نظم معهد تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى مجانى لعدد 121 طالب وطالبة من كلية الزراعة جامعة عين شمس لمدة أسبوع للتدريب بأقسام و وحدات المعهد البحثية و المصانع التجريبية التابعة له تحت رعاية د شاكر عرفات مدير المعهد وإشراف د عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب.

وحدات المعهد البحثية

وقال دكتور شاكر عرفات مدير المعهد إن البرنامج التدريبى يتضمن محاضرة عامة للتعرف على أقسام و وحدات المعهد البحثية و رؤية و أهداف المعهد و رسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى بالإضافة الى تدريب الطلاب على التقنيات الحديثة فى مجال تصنيع الأغذية لإنتاج غذاء آمن صحيا مرتفع القيمة الغذائية و ذو تكلفة مناسبة بأقسام المعهد المختلفة ( قسم بحوث الزيوت الزيوت و الدهون – قسم بحوث اللحوم و الأسماك – قسم بحوث الحاصلات البساتنية – قسم بحوث الأغذية الخاصة و التغذية – قسم بحوث الألبان – قسم بحوث المحاصيل الحقلية – قسم بحوث الخبز و العجائن و قسم بحوث هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف) و كذلك بوحدات المعهد البحثية (وحدة المطبخ التجريبى – وحدة اقتصاديات التصنيع.

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة و كيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف الى تنمية قدرات الطلاب و رفع كفائتهم فى مجال حفظ و تصنيع الأغذية حيث يتضمن أيضا التعرف على الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على الإختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و صلاحيتها للإستهلاك الأدمى بالإضافة الى تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة .