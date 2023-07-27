توقيع بروتوكول بين جامعة عين شمس ومؤسسة فاهم للدعم النفسي

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بقصر الزعفران.

جاء ذلك بحضور بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة حنان كامل عميد كلية الاداب، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين.

أهداف البروتوكول مع جامعة عين شمس

ويهدف هذا البروتوكول إلى توفير خدمات الدعم النفسي وتبادل الخبرات والدراسات في مجال الدعم النفسي والصحة النفسية، عن طريق عقد ورش العمل والدورات التدريبية في مجال الصحة النفسية وتبادل الأوراق البحثية والرسائل العلمية ذات الصلة بالصحة النفسية، وكذلك توفير خدمات الدعم النفسي لطلبة جامعة عين شمس عن طريق توفير اخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية الشباب والأسرة بالمرض النفسي واخطاره وطرق علاجة، وذلك في بيئة أمنة تحفظ كرامتهم والسرية اللازمة

كما يشمل البروتوكول التعاون وتبادل الخبرات العملية مع الجامعة في مجال الدعم والتوعية بالصحة النفسية

الي جانب التعاون في تطوير وحدة الدعم النفسي في جامعة عين شمس وتطوير آليات العمل بها لتقديم الدعم والإرشاد النفسي، تقديم التوعية اللازمة للشباب بخصوص المرض النفسي وكيفية التعامل مع المريض النفسي، واحتياجاته، وحقوقه، وسبل العلاج المختلفة والمشاركة في أي حملات توعوية - ذات صلة بالمرض النفسي - تنظمها الجامعة لتقديم المحتوى التوعوي.

كما يشمل البروتوكول أيضًا المشاركة بالأوراق البحثية والرسائل العلمية والدراسات ذات الصلة بالصحة النفسية، تقديم كوادر من أعضاء هيئة التدريس في جامعة عين شمس والوظائف المعاونة لهم؛ للتعاون مع المؤسسة في أنشطتها المختلفة مثل التوعية ونشر ثقافة الصحة النفسية، والتعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس، خاصة مركز أحمد عكاشة للطب النفسي، ومركز الطب النفسي في مستشفى الدمرداش، لإحالة عدد من الحالات الطالبة للعلاج من المرض النفسي.