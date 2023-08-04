الشباب والرياضة تنفذ تدريبات "طوَّر وغيَّر" من أجل التوظيف بالشرقية وقنا

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب تدريبات "طوَّر وغيَّر" (التدريب من أجل التوظيف)، خلال الفترة من (1- 3) أغسطس، على هامش ملتقيات التوظيف يومي (5، 6) أغسطس الجاري، بمحافظتي الشرقية وقنا، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

من جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن تدريبات "طوَّر وغيَّر" بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت تساعد على صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

وجهت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب الدعوة للشباب من أبناء هذه المحافظات لحضور ملتقى التوظيف بكلا المحافظتين، والاستفادة من الفرص المتاحة لمزيد من المعلومات عن الملتقيات من خلال الرابط الآتي:

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