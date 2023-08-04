الشباب والرياضة: إقبال كبير على مركز شباب أهالينا "2"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، عن إقبال كبير ومتزايد لرواد على مركز شباب أهالينا "٢" من شباب ونشء ورواد المنطقة المحيطة بالمركز، خصوصًا على حمام السباحة الذي يشهد إقبالًا غير مسبوق.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة داخل المركز، والمُقدمة للجمهور بمختلف مراكز الشباب؛ تأتي تفعيلًا للدور المجتمعي لمراكز الشباب وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، فى ضوء سياستها الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.



يُعد مركز شباب أهالينا "٢" من المنشآت الشبابية النموذجية التي تُقدم كل الخدمات للنشء والشباب والمواطنين بفضل إنشاءاته المتميزة، وهو ضمن مكونات أحد المشروعات السكنية الجديدة التي تقيمها الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل سكان المناطق غير الآمنة.



جدير بالذكر أن مركز شباب أهالينا ٢، يحتوي على ملعب خماسي نجيل صناعي، ملعب متعدد الأغراض، حمام سباحة تدريبي، صالة ألعاب قتالية، مبنى أنشطة ومبنى إداري.