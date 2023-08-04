مدرب الزمالك السابق: مجموعة الأبيض كانت الأصعب في البطولة العربية

أكد خالد جلال ، المدير الفني الأسبق للزمالك ، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء قدم أداء رائعاً في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال وحقق نتائج مشرفة.

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وأشار جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الزمالك لعب في مجموعة صعبة للغاية لم تحسم سوى في اللحظات الأخيرة بعكس مجموعات أخرى شهدت حسم مقاعد التأهل لربع النهائي.



وأوضح أن الزمالك يواجه ظروفاً صعبة للغاية ودخل البطولة بدون انتدابات ولم يحسم أي صفقات تدعم صفوفه بخلاف أنه خرج من موسم كان صعباً وسيئاً للفريق.

ودع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بطولة كأس الملك للأندية الأبطال( البطولة العربية)، بعد التعادل أمام النصر السعودي بنتيجة هدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.