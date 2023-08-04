لقي طفل حتفه يبلغ من العمر 10 سنوات، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره لحفل زفاف في مركز العدوة في أقصي شمال غربي محافظة المنيا، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كان بيحضر حفل زفاف ..وفاة طفل بأزمة قلبية في المنيا:

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة "عمر.ا" 10 سنوات، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، ومقيم بإحدى قري مركز العدوة، شمال المنيا، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره حفل زفاف.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة فرع هيئة الإسعاف، إذْ تم نقل جثة التلميذ إلي مشرحة مستشفي العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة وإعداد تقرير طبي بكيفية ووقت حدوث الوفاة، والتصريح عقب ذلك بتسليم الجثة إلي الأهلية للدفن.

الأمن يكشف تفاصيل التعدى على حصان بالطالبية:

كما تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين؛ لرصده مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان "مجهولان" يقومان بالتعدي على «حصان» بالضرب حتى سقط أرضًا بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بالتعدي على الدابة على النحو المشار إليه لرفضها التحرك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شهد طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، اليوم الجمعة، وقوع حادث سير مروع، أسفر عن مصرع أب وابنتيه وإصابة آخرين، تم نقلهم الي المستشفي لإسعافهم وتلقي العلاج.

تلقت النجدة بلاغًا بوقوع حادث سير آليم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية لمكان الحادث، وتبيَّن وقوع حادة بين سيارة ملاكي وأخرى، أدت الواقعة إلى وفاة أسرة كاملة داخل السيارة (أب وبنتيه) وإصابة ٤ آخرين، نقلتهم سيارة الاسعاف إلي مستشفي العامرية بالإسكندرية.



رفعت الأجهزة الأمنية آثار الحادث وإعادة الطريق وسحب الكثافات المرورية التي تسبب فيها الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مروعةً للحادث، مطالبين بالتعرف والتواصل إلى أسر ضحايا الحادث، وسط حالة من الحزن والحسرة على الضحايا، والدعاء للمتوفين.