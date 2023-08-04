تورم الوجه علامة الإصابة بسرطان الرئة.. خبراء يوضحون

سرطان الرئة هو نوع من السرطان يبدأ في الرئتين، رئتيك عبارة عن عضوين إسفنجيين في صدرك يمتصان الأكسجين عند الشهيق ويطلقان ثاني أكسيد الكربون عند الزفير، وسرطان الرئة هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم.

الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، على الرغم من أن سرطان الرئة يمكن أن يحدث أيضًا لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا، ويزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع طول الوقت وعدد السجائر التي دخنتها، إذا أقلعت عن التدخين، حتى بعد التدخين لسنوات كثيرة، يمكنك تقليل فرص الإصابة بسرطان الرئة بشكل كبير.

حذَّر أطباء الأورام من تورم الوجه، والذي يشير على الإصابة بسرطان الرئة، ويمكن أن يحدث تورم الوجه، على الرغم من أن هذا السبب أقل شهرة، عندما يمارس الورم ضغطًا على الوريد الأجوف العلوي (SVC)، الذي يربط الرأس بالقلب، وتجعل الجدران الرقيقة لهذا الوريد الحيوي عرضة للضغط.

وفقًا لـ Macmillan Cancer Support، فإن معظم حالات انسداد الوريد الأجوف العلوي (SVCO) ناتجة عن سرطان الرئة.

معظم حالات SVCO (انسداد الوريد الأجوف العلوي) ناتجة عن سرطان الرئة، قد يضغط السرطان مباشرة على SVC، أو قد ينتشر إلى الغدد الليمفاوية القريبة، والتي تصبح منتفخة، وهناك أسباب أخرى محتملة: سرطانات أخرى تصيب الغدد الليمفاوية في الصدر، وتشمل هذه الأورامَ الليمفاوية وسرطانَ الخصية والثدي والأمعاء والمريء، فتتشكل جلطة دموية في الوريد وتعوق تدفق الدم، يمكن أن يحدث هذا إذا كان لديك (خطًا مركزيًّا) في الوريد - على سبيل المثال، لإعطائك علاجًا كيميائيًّا، وبالإضافة إلى تورم الوجه، قد يعاني الأفراد أيضًا من تورم في الرقبة والذراعين وأعلى الصدر بسبب ضغط الوريد، وقد تشمل الأعراض المصاحبة الأخرى ضيق التنفس، أو الصداع، أو تغيرات في البصر، أو ظهور أوردة زرقاء على الصدر، أو الدوخة.

يسلط موقع NHS الإلكتروني الضوء على أن سرطان الرئة نادر الحدوث لدى من تقل أعمارهم عن 40 عامًا، ويؤثر في الغالب على كبار السن.

في حين أن غير المدخنين يمكن أن يصابوا بسرطان الرئة، فإن التدخين هو السبب الرئيسي، إذْ يمثل أكثر من 70% من الحالات. ويسهم الاستنشاق المنتظم للمواد السامة المختلفة من خلال التدخين في زيادة المخاطر.

بالنسبة للمدخنين، يعد الإقلاع عن هذه العادة خطوة حاسمة في تقليل فرص الإصابة بسرطان الرئة.