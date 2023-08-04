جددى سفرتك وحضري بطاطس مكسيكية بالفرن

تحتل البطاطس مكانة هامة بين الوجبات السريعة والأطباق الأساسية التى تقدم في البيوت المصرية لمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها.

وتحتوي البطاطس على فوائد عديدة أبرزها:-

البطاطس هامة في فقدان الوزن عند شويها أو سلقها، وهذا كونها تحتوي على الألياف الهامة في زيادة الشعور بالشبع.

خفض الإصابة بالسرطان كونها تحتوي على حمض الفوليك، لذا تساهم في الحماية من خطر السرطان.

ضبط ضغط الدم بسبب احتوائها على البوتاسيوم الهام في الحفاظ على استرخاء الأوعية الدموية.

وبعد عرض فوائد تناول البطاطس يسهل تحضيرها بشكل مختلف لتقديم طبق شهي طيب المذاق بخطوات سهلة حضري بطاطس مكسيكية بالفرن.

المقادير

- البطاطس : 2 حبة

- الفاصوليا الحمراء : كوب

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الشطة : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- مسحوق الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- جبن الشيدر : 2 كوب

- البصل الأخضر : 2 ملعقة كبيرة

- الفلفل الحار : ملعقة كبيرة (مخلل)

طريقة التحضير

سخني الفرن إلى درجة حرارة 200 مئوية.

بطني صينية الفرن بورق الأولمنيوم ورشيها بالزيت وضعيها جانباً.

قطعي البطاطس إلى أصابع متوسطة.

اخلطي البطاطس مع الزيت وقلبي جيداً ثم أضيفي البابريكا، والشطة، وبودرة البصل، وبودرة الثوم، ومسحوق الكمون، وقلبي حتى تتغلف كل أصابع البطاطس.

وزعي البطاطس في صينية الفرن، واخبزيها لمدة 25 دقيقة أو حتى تنضج وتصبح مقرمشة وفي منتصف الخبز قلبي البطاطس قليلاً.

أخرجي صينية البطاطس من الفرن، ووزعي البطاطس في قالب خاص بالفرن.

وزعي جبن الشيدر المبشور، والفلفل الحار، والبصل الأخضر الشرائح، والفاصوليا الحمراء على سطح البطاطس، ثم ضعيها في الفرن لمدة دقيقتين أو حتى يذوب الجبن، وتقدم.