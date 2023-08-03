أنغام في موسم جدة .. القنوات الناقلة للحفل

تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفلًا غنائيًا الليلة، ضمن حفلات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، ومقرر أن تقدم باقة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير .

وتنقل شاشة "MBC مصر" الليلة، في تمام العاشرة مساءً على الهواء من مدينة جدة حفل النجمة أنغام في أمسية صوت مصر ضمن حفلات جدة، الذي تُقيمها الهيئة العامة للترفية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتُقدم النجمة أنغام خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالها الغنائية التي أشتهرت بها والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور، يُعرض حفل "أنغام" على " MBCمصر" اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً.

آخر الإصدارات الغنائية لـ أنغام

طرحت “أنغام”، آخيرًا أغنية جديدة بعنوان "خليني شوية معاك"، وحققت نجاحًا كبيرًا على منصات الأستماع الشهيرة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، وتقول كلماتها "من أول ما ابتدينا في الكلام

من أول لمسة بينا في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام أوام

إحساس غريب صعب أقوله

وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كان روحي واخدة على المكان

كل اللي جوا مني في عيني بان

ما أنا عشت ليك عمري بطوله

حبيتك من كلمة ونظرة عين

حبيتك قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك".

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال أغنية "عشان أرضيك"، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها: "عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت نفسي نسيت روحي ‎لغيت راحتي بقي طموحي ‎تقول حاجه و اقول حاضر"ولا بترضي في يوم معاليك" ‎مش فاكره ليك لحظه هنا ‎مش هبقي تاني مسلمه قلبي اللي كان لك زيضلك لسه الجراح في معلمه ‎وياك سنين متحمله ‎تجرح و برضو مكمله ‎ليه كنت راضيه ابقي واحده متقيدة و متسلسله ‎عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت كل البشر و الناس ‎بقيت صوره بلا احساس ‎خساره قلبي كان فاكره خضوعه ليك وفا و اخلاص ‎عشان ارضيك سنين بنكر عليا ظنوني ‎بكدب فيها حتي عيوني ‎وباخدع نفسي و بكابر لو كل العيون يلوموني ".