وفد التنسيقية يزور مستشفى 57357 ضمن خطط عمله على إحدى المبادرات

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مستشفى 57357، ضمن أنشطة وفعاليات إحدى المبادرات، التي تعمل عليها منتديات التنسيقية.

قدَّم الدكتور شريف أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357، شرحًا وافيًا عن المستشفى منذ بداية نشأتها وحتى الآن، متضمنًا المهام كافة والخدمات التي تقدمها.

خلال الزيارة، تفقد وفد التنسيقية، عددًا من الأماكن داخل المستشفى للتعرف على دائرة العمل بداخلها، كما عرضوا تفاصيل المبادرة التي يعملون عليها، موضحين الأهداف المرجو تحقيقها.

ضم وفد التنسيقية؛ كلًّا من النائبة غادة علي، والنائبة نشوى الشريف، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والمهندس إبراهيم رمضان، والدكتور محمد غنيم، والدكتور إيهاب نبيل وماجد طلعت، ومحمد الدوي، وزوسر تيتو، وأحمد حسام، أعضاء التنسيقية.