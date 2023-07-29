أصدرت جهات التحقيق بالغربية ، إنهاء إجراءات تصاريح دفن عجوز مسن انهي حياته ،حزنا علي وفاه ابنته ، وتعرضه لوعكه صحية وضائقه مالية وتسليم جثمانه لذويه .

حزنا علي وفاة أبنته .. مسن يقفز من أعلي منزله ليلحق بها بالغربية

وكانت البداية في قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية ، حيث شهدت العثور علي جثة هامدة ملقاة بجوار المقابر في ظروف غامضة.

وفي سياق متصل ، كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها في كشف غموض واقعة العثور علي جثة مسن ، وتبين مروره لازمه نفسيه حادة دفعته للانتهاء حياته بالقفز من أعلي منزله القائم بجوار المقابر .

بداية أحداث الواقعة في قرية الدلجمون

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول العثور علي جثة عجوز مسن بجوار المقابر بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم تحديد هوية الضحية لعجوز يدعي"جمال الصعيدي" وانهاءه حياته بالقفز من أعلي منزله لمروره بأزمه نفسيه حادة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

الحكم على المتهمين بقتل حفيد الفنان الراحل علي الكسار بالبحيرة

كما قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشرة، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة المتهمين بقتل عمرو الكسار حفيد الفنان الراحل على الكسار، حيث حكمت بالسجن المؤبد 25 سنة على المتهم الأول في القضية، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، والسجن لمدة سنة واحدة للمتهم الثالث، مع الأشغال الشاقة.



كانت جهات التحقيق أحالت المتهمين الثلاثة بقتل عمرو الكسار وهم كل من:- عبدالحفيظ عبدالحميد حمزة، ونجله فارس عبد الحفيظ عبد الحميد حمزة، وعماد أبو الحديد عبد الرسول سلامة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات دمنهور بتهمة القتل العمد.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما لقي عمرو الكسار مصرعه بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر، دهسًا بالسيارة من أحد الأشخاص بالقرية، إثر مشادة كلامية بسبب قيادة ابن المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال المستشفى عمرو الكسار، جثة هامدة، جراء اصطدام سيارة به بقرية أم صابر التابعة، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية إلى أن سبب الواقعة معاتبة المجني عليه للمتهم الأول على قيادة نجله السيارة بسرعة جنونية في الشوارع بالقرية، مما يعرض حياة المارة للخطر، فدهسه، مما نتج عنه وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي.

وانتقل ضباط مركز شرطة بدر إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وفاة عمرو الكسار مقيم قرية أم صابر، وانتقل فريق من جهات التحقيق لمكان الواقعة لمناظرة الجثة، وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة.

