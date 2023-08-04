ثقافتنا في إجازتنا ورش وفعاليات متنوعة بثقافة البحر الأحمر

قدَّم فرع ثقافة البحر الأحمر عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، بمواقعه التابعة، ناقش خلالها عددًا من الفعاليات المتنوعة، وذلك ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، وبرامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

شهد قصر ثقافة أبورماد، إقبالًا كبيرًا من الأطفال على الورش المقدمة بالقصر، ومنها ورشة "التحكم في الأراجوز" مع المدرب الفنان شعبان أبوالفضل، وشروح عن بعض تقنيات المسرح الأسود وكيفية تقديم عروض مختلفة من خلاله، إلى جانب تعليمهم الرسم وكذلك عرض مواهبهم، كما قدَّم القصر ورش حكي تحث الأطفال على السلوك القويم وبعض الفضائل قدَّمها صلاح الشريف أخصائي ثقافي بالقصر.

ضمن الفعاليات التي تقدم ضمن برنامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، نظَّمتْ مكتبة الطفل والشباب بالقصير يومًا مفتوحًا للأطفال تضمن ألعابًا ترفيهية ومسابقات في مجال المعلومات العامة وقراءة حرة للأطفال بالمكتبة، كما عقد بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة بعنوان "دور الفنون في معالجة ذوي القدرات الخاصة" ألقت الضوء على كيفية مساعدتهم على نمو وتطوير وتقوية المهارات الإدراكية التي تشكل الأساس للتعلم، يمكن تعليم المكفوفين الفن باللمس والسمع.

في سياق فعاليات الفرع برئاسة سوسن عبدالرحيم، نظمت مكتبة الخالدين بسفاجا، ورشة فنية من الفوم مع مدرب الورشة الفنان عيد السويفي معلم أول تربية فنية بسفاجا، قام فيها بتعليم الأطفال كيفية عمل ورد صناعي مستخدمًا الفوم، ورق كروشيه ومقص ومسدس شمع، بالإضافة لمحاضرة ببيت ثقافة الحمراوين حول علوم الحاسب.

هذا وناقش قصر ثقافة حلايب في محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية" للشيخ حسن توفيق واعظ عام بمدينة حلايب مخاطر الهجرة غير الشرعية وعن البدائل الممكنة، وذلك في سياق فعاليات التوعية، وعقد بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "دور المرأة في المجتمع" ألقاها عبيد الله محمد معلم أول مدرسة جمال عبد الناصر برأس حدربة، متحدثًا عن تكريم الإسلام للمرأة وعن أدوارها العظيمة التى تقدمها لأسرتها ومجتمعها.

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة