بولندا: وصول نحو 30 ألفًا و800 لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء وصول نحو 30 ألفا و800 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 18ر14 مليون لاجئ.

أزمة اللاجئين الأوكرانيين

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 34 ألفا و800 أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 4ر12 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

الجيش الروسي يقصف نيكوبول ثلاث مرات

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك جنوبي أوكرانيا سيرهي ليساك، أن الجيش الروسي قصف منطقة (نيكوبول) التابعة للإقليم ثلاث مرات بالمدفعية الثقيلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر ليساك - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "خلال الليل، أطلق الروس النار ثلاث مرات على منطقة نيكوبول خاصة من المدفعية الثقيلة وأطلقوا حوالي 12 قذيفة أرهبت بلدتي نيكوبول وبوكروفسكا"، وأضاف أنه لحسن الحظ، لم يقتل أو يصاب أحد، في حين يجري إثبات عواقب الهجمات.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، إن القوات الروسية أطلقت نيرانها على منطقة خيرسون 74 مرة خلال اليوم الماضي؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 مدنيين.

وأضاف بروكودين "أن الجيش الروسي شن خلال اليوم الماضي 74 هجوما، حيث أطلق 441 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات والطائرات بدون طيار والطائرات"، مشيرا إلى أن شخصاً قتل وأصيب 8 آخرون نتيجة العمليات الروسية.