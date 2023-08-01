العراق: دخول طائرتين جديدتين لأسطول الخطوط الجوية للبلاد

أعلن وزير النقل العراقى رزاق محيبس السعداوى، اليوم الثلاثاء، دخول طائرتين جديدتين إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية.

رزاق محيبس السعداوى

وقال السعداوى فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "طائرتين من طراز B737-8 MAX انطلقتا من مطار "باين فيلد في إيفيرت" واشنطن شمال مدينة "سياتل" في الولايات المتحدة الأمريكية صوب مطار /كافلافيك/ في آيسلندا لأجل استراحة الطاقم وإعادة التزود بالوقود".

وأضاف أن "الطائرتين ستنطلقان بعد ذلك غدا الأربعاء صوب مطار بغداد الدولي للانضمام رسمياً إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية".