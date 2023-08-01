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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق: دخول طائرتين جديدتين لأسطول الخطوط الجوية للبلاد

رزاق محيبس السعداوى
رزاق محيبس السعداوى

أعلن وزير النقل العراقى رزاق محيبس السعداوى، اليوم الثلاثاء، دخول طائرتين جديدتين إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية.

 

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وقال السعداوى  فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)  إن "طائرتين من طراز B737-8 MAX انطلقتا من مطار "باين فيلد في إيفيرت" واشنطن شمال مدينة "سياتل" في الولايات المتحدة الأمريكية صوب مطار /كافلافيك/ في آيسلندا لأجل استراحة الطاقم وإعادة التزود بالوقود".

 

وأضاف أن "الطائرتين ستنطلقان بعد ذلك غدا الأربعاء صوب مطار بغداد الدولي للانضمام رسمياً إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية".

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