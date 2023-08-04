عرض عالمي أول لفيلم "هجان" بمهرجان تورنتو السينمائي

كشف مهرجان تورنتو السينمائى الدولي، عن اختيار فيلم "هجّان" رسميًّا للمشاركة بالدورة الثامنة والأربعين المقامة فى الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر المقبل.

يُقام العرض العالمى الأول للفيلم ضمن قسم ديسكفرى الذى يهتم بالأعمال الأولى والثانية للمخرجين المتميزين فى أنحاء العالم.

تفاصيل فيلم هجّان:

فيلم هجّان يهدف إلى سرد قصة مؤثرة عن الارتباط الوجدانى ما بين الصبى والجمل، إذ إنه غالبًا ما يُساء فهم الإبل على الرغم من أنها كائنات لها مكانة خاصة في ثقافتنا العربية، ويسرد الفيلم هذه القصة عبر طاقم عربي من ذوي الخبرة في المشاريع السينمائية العالمية.

"هجّان" من إخراج أبوبكر شوقي، ومن تأليف وكتابة عمر شامة ومفرج المجفل وأبوبكر شوقي، والفيلم من بطولة عبدالمحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي.

يذكر أن سوف يعرض "هجّان" في دور السينما في العام المقبل 2024، وهو فيلم تدور قصته حول مطر، وهو صبي في مقتبل العمر يعيش رحلة استكشاف عن شغفه بالإبل، ويبحث عن الانتقام من أجل أسرته، إذْ يواجه صراعًا عميقًا من أجل الحرية والهدف والحقيقة على طول الطريق.