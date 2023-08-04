الهزار يتسبب في تكسير جمجمة شاب في التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة سقوط شاب أسفل سيارة ما تسبب في إصابته بشرخ في الجمجمة، وتبين أن صديق المصاب وراء الواقعة بعد قيام الأخير بقيادة السيارة برعونة وجلوس المجني عليه أعلى شنطة السيارة، وألقي القبض على المتهم ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (صديق نجلها) لتسببه فى إصابة (نجلها "مصاب بشرخ بالجمجمة وتجمع دموى) حال قيام نجلها بالجلوس أعلى شنطة السيارة (قيادة المشكو فى حقه) وقيام قائدها بالسير برعونة بالشوارع، مما أدى لسقوط نجلها أرضاً، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أيد ما سبق، وتبين انتهاء رخصة التسيير وعدم حملة رخصة قيادة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.