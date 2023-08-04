الرسام عمرو القطرجي يهدي بورتريه للفنان محمد رمضان بمناسبة فيلم على الزيرو

قام الرسام عمرو القطرجي برسم بورتريه مميز لنجم محمد رمضان بمناسبة عرض فليمه الجديد.

وحرص الفنان محمد رمضان، على توجيه الشكر للرسام عمرو القطرجي ، على اهداءه صورة مميزة مثل هذه، معلنا عن إعجابه بالصورة وقام بنشرها، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، معلقاً: "شكراً جزيلاً " للرسام عمرو " علي هذه الرسمة الرائعة .. تحياتي".

وقال الفنان الرسام عمرو القطرجي بالرسم لوحات منذ صغره، وحبه للفنانين والنجوم والشخصيات العامة المصرية، دفعه لإيجاد طريقة للوصول إليهم ومحادثتهم للتعبير عن حبه لهم، فلم يجد سوى ما يتقنه، ليبدأ برسم الفنانين عن طريق «لوحات» الالوان.



قال الرسام عمرو القطرجي تزال مسلسلات رمضان 2023 تضفي بظلالها على المشهد، حتى بعد انتهاء عرض المسلسلات، بسبب التأثير الكبير الذي تركته في نفوس المواطنين، وعبَّر الكثيرون بطريقتهم الخاصة عن ارتباطهم بالمسلسلات من خلال الاحتفالات أو رسم صور للفنانين، مثلما فعل الشاب عمرو القطرجي، الذي قرر رسم الفنانين احتفاء بنجاح مسلسلاتهم في موسم دراما رمضان.



نشر في البداية العديد من الصور التي صممها عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، واستقبل نصائح المتابعين في رسم الشخصيات، ومنها انطلق لرسم الفنانين، يروي: «بعد نصائح الناس والمصميين الخبرة عني، بدأت ارسم الشخصيات عن طريق الديجيتال، وفكرت بعدها إني أتواصل مع الفنانين عن طريق رسمهم».

وتابع «عمرو القطرجي» رسم الصورة للفنان محمد رمضان، وبعد انتهائه من العمل فليم على زيرو وتجهيز البورتريه الخاص به، يحاول التواصل معه بطريقتين، الأولى هي نشر صورته عبر صحفته الشخصية ووضع إشارة لصفحة الفنان كي يراها: «والطريقة التانية إني أحط تعليق على صفحة الفنان على الفيس بوك لما ينزل بوست جديد».

الطريقتان حققتا نتائج فعالة، إذ تواصل معه العديد من الفنانين، مقدمين له الشكر والإعجاب بالـ«بورتريه» الذي أعده خصيصًا لهم، أبرزهم كان الفنان محمد رمضان أبرز رسومات عمرو القطرجي كانت للزعيم عادل إمام ولأسطورة الكوميديا الراحل سمير غانم والساحر محمود عبد العزيز والفنان الكبير يحيي الفخراني والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، ومن المطربين: تامر حسني ومحمد رشاد، ومن الإعلاميين: ريهام سعيد ورضوى الشربيني إضافة إلى كوكبة كبيرة من النجوم.: «كانوا بيقولوا لي تحفة وشكرًا وفي منهم اللي طلب رقمي عشان يكلمني، وبعضهم شارك الصورة على صفحته، أنا بتعب جدًا في التصميم، فتعبي بيجي بنتائج إيجابية بتفرحني» محاولة التواصل مع الفنانين ورسم بورتريهات لهم، جلبت الحظ السعيد لـ«عمرو القطرجي»، إذ يتواصل معه جمهورهم ويطلبون منه لوحات شخصية لهم: «ناس كتير كلمتني تطلب مني شغل بسبب الصور اللي بعملها للفنانين، ومبسوط باللي وصلت ليه وتفاعل الناس».