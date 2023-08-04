الليلة.. حفلًا مصريًا ليبيًا على مسرح آرينا العلمين| فيديو

يشهد مهرجان العلمين، اليوم الجمعة، انطلاق حفلًا مصريًا ليبيًا مع الكينج محمد منير والفنان حميد الشاعري على مسرح آرينا العلمين.

حفل مصري ليبي

وتدشن أنشطة أخرى ضمن فعاليات المهرجان، فضلا عن تنظيم عرض أزياء الأسبوع المقبل للمصمم العالمي مايكل سينكو رفقة 10 مصممين من الوطن العربي.

ويشهد قطاع السياحة رواجًا كبيرًا بسبب مهرجان العلمين الجديدة، وكل لحظة تمر على هذا المهرجان يزداد الإقبال والحضور من قبل الجمهور.

مهرجان العلمين

تحتضن مدينة العلمين الجديدة، فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، والذي يُعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، ويواصل المهرجان فعاليات المهرجان، وتشهد تنوعًا واختلافًا في الحفلات الغنائية المُقامة في "آرينا" العلمين، ومسرح الشارع، ومسرح العلمين الكبير.

وهناك الاستعدادات الفنية واللوجستية للأنشطة المُقامة ضمن فعاليات مهرجان العلمين تُتخذ بشكل جيد ، مشيرة إلى أن العلمين شهدت أمس ليلة طربية بحفل المطرب الكبير مدحت صالح وريهام عبدالحكيم.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، بعنوان: مهرجان العلمين الترفيهي يواصل فعالياته وسط أجواء مبهجة.

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