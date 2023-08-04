شواطئ بورسعيد كاملة العدد .. صور

شواطz بورسعيد كاملة العدد

شهدت شواطئ بورسعيد بداية من الحاجز الخرسانى الغربى وحتى حدود بورسعيد مع دمياط وعلى طول شاطئ بورفؤاد إقبال كبيرا منذ الصباح وبدأت الأعداد فى الزيادة التدريجية عقب صلاة الجمعة ، وإمتلأت الكافيتريات المطلة على الشواطئ بالمصطافين الذين تركوا منازلهم هربا من إرتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خاصة بعد الإنقطاع المستمر للكهرباء من المنازل مما زاد من "سخونة" المنازل بشكل غير طبيعى.

وشددت أجهزة الأمن والأحياء وإدراة الشاطئ من تواجدها لضمان توفير كافة سبل الراحة والأمان للمترددين على الشواطئ من زوار المدينة وأهلها ، ومراقبة التجمعات الكبيرة للشباب على طول الشاطئ حفاظا على الأمن للجميع.

وتجول رجال إدارة الشاطئ على الكافيتريات ومؤجرى الشماسى لضمان عدم المغالاة فى الأسعار وإستغلال رواد الشاطئ .

كما رفعت القرى السياحية من إجراءاتها الأمنية وإنتشار الموظفين والمسئولين عن الأمن بين المستأجرين لوقف أية تجاوزات والسيطرة على الأمور أولا بأول بعد تكرار المشاجرات بين رواد الشاطئ وإحكام السيطرة على كافة الأنحاء ، مع إنتشار المنقذين تحسبا لأي طارئ كما حدث الأسبوعين الماضيين وتوعية المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر والإلتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين .

وحرص الأطفال علي السباحة داخل مياه البحر والإستمتاع بجمال المياه ونظافة الرمال والهواء النقي وسط رياح وأمواج هادئة علي ساحل البحر وممارسة الألعاب الشاطئية وركوب الألعاب البدالات المائية .