ارتقاء شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بطولكرم (فيديو)

استشهد فجر اليوم الجمعة، شاب فلسطيني، يدعى محمود أبو سعن (18) عاما، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم “نور شمس” بشمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت المواجهات، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن الشاب محمود أبو سعن (18 عاما)، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث استشهد متأثرا بجروحه.

ونشرت قوات الاحتلال قناصة على أسطح المباني خلال عملية الاقتحام، قبل أن تنسحب من المكان في وقت لاحق.

وشيّعت جماهير الشعب الفلسطني في مدينة طولكرم، اليوم الجمعة، جثمان الشاب محمود أبو سعن (18 عامًا) الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم خلال اشتباكات اندلعت عقب اقتحام مخيم نور شمس.

وأفادت مصادر محلية، بأن موكب تشييع الشهيد محمود أبو سعن، من أمام مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، وصولًا إلى منزل عائلته في مخيم عين شمس؛ لإلقاء نظرة الوداع عليه.

جرائم حرب:

ومن جهته، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إعدام جنود الاحتلال الفاشي للشاب محمود أبو سعن (18 عاما) في مدينة طولكرم فجر اليوم الجمعة.

وقال فتوح، في بيان، "إن تصاعد جرائم حكومة الاحتلال النازية ضد شعبنا ومحاصرة القرى والمدن وإغلاقها بالحواجز وإطلاق العنان لعصايات المستوطنين بالاعتداء على المواطنين، هي جرائم حرب تتحمل مسؤوليتها حكومة النازيين الجدد في إسرائيل".

وأضاف "ان هذه الحكومة هي مجموعة من الارهابين القتلة يرتكبون المجازر اليومية بحق الاطفال والأبرياء من المدنيين دون حساب أو موقف من المجتمع الدولي ومؤسساته لوضع حد لهذا الاجرام اليومي بحق أبناء شعبنا".

وتابع، ان دماء أبناء شعبنا والضحايا اليومية ستبقى شواهد على جرائم الاحتلال الفاشي وشاهدا على حقنا في أرضنا، وان شعبنا سيبقي صامدا مدافعا عن مقدساته وأرضه حتي يتم كنس الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس.

وباستشهاد أبو سعن يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة منذ مطلع العام الجاري إلى 210، إضافة إلى إصابة الآلاف.

وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر الشديد منذ العام الماضي، جراء التصعيد الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

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